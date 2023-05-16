Росіяни здійснили масштабну атаку на Київ, проте українська ППО спрацювала відмінно. На Черкащині збили ворожий дрон, ворог також продовжує атакувати прикордоння Сумської області. Кількість вбитих російських військових за час війни тим часом уже практично перевищила 200 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 447 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія здійснила масштабну атаку на Київ з усіх напрямків, використовуючи «Кинджали», «Калібри» та «Іскандери». За словами начальника КМВА Сергія Попко, атака була винятковою за щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

У Київській області під час повітряної атаки, за попередніми даними, уламки впали на два приватні будинки. Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загоряння нежитлового приміщення та кількох авто.

У Черкаській області під час повітряної тривоги вночі сили ППО знищили ворожий безпілотник. У Сумській області сьогодні зранку росіяни здійснили два обстріли прикордоння.

Російські військові атакували ракетами Краматорськ на Донеччині. Обійшлось без жертв, але пошкоджень зазнали 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 199 980 осіб військових. Також було знищено: