Росіяни намагаються виснажити сили ППО, наносячи удари з різної зброї. Вночі під прицілом був Дніпро, який витримав ворожу атаку. У області збили 15 дронів та чотири ракети, проте є й «прильоти». Відомо, що щонайменше восьмеро цивільних постраждали, частина була госпіталізована.

ZAXID.NET підсумовує 453 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни наносять масовані ракетні удари по території України, міксуючи різну зброю. Таким чином ворог намагається виснажити сили ППО. Цієї ночі захисники з повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Однак у області зафіксовані й «прильоти».

Унаслідок «прильотів» пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, троє із них – госпіталізовані. Зокрема, ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано три будівлі, знищено більше 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на сході та прифронтові області. Зокрема на Херсонщині через російську атаку загинув 45-річний чоловік – під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку.