Росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні, більшість ракет та дронів знищили сили ППО. Найбільших руйнувань зазнав Дніпро, де ворог влучив вдарив по лікарні. Відомо про щонайменше 25 поранених та двох загиблих. Протягом п’ятниці росіяни також обстрілювали Запорізьку та Миколаївську області.

ZAXID.NET підсумовує 457 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на п’ятницю Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Українські сили ППО знищили десять крилатих ракет, 23 «шахеди» та два розвідувальних безпілотники ворога.

Внаслідок обстрілу лікарні у Дніпрі постраждало 25 людей та двоє загинули. Серед поранених є двоє дітей – 3-річний та 6-річний хлопчики, ще четверо осіб вважаються зниклими безвісти. Також внаслідок атаки у місті пошкоджено приватні будинки, заправну станцію та місцеве підприємство.

По Київській області ворог завдав чергової ракетної атаки. Влучань не має, але В двох районах зафіксовані незначні пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків. Росіяни вночі обстрілювали Миколаївську область, завдали ракетного авіаудару по Авдіївці та влучили у житловий будинок

Під прицілом також була Запорізька область: російська армія вдарила по цивільних обʼєктах в Гуляйполі. З-під завалів витягнули двох жінок віком 47 і 62 років

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 205 720 військових. Також було знищено: