В яку саме лікарню влучили окупанти, не повідомляється

Російські окупанти обстріляли Дніпро у п'ятницю, 26 травня. Росіяни влучили у медичний заклад у місті, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Сергія Лисака, 23 людей було поранено. Серед них двоє малолітніх дітей – 3-річний та 6-річний хлопчики. Постраждалим надають медичну допомогу. Внаслідок обстрілу постраждала будівля психоневрологічного диспансеру та ветеринарної клініки поблизу, також пошкоджений житловий район.

«Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – в стаціонарі, з них троє – "важкі". Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту», – повідомив Сергій Лисак.

Згодом голова ОВА повідомив, що з-під завалів ветеринарної клініки, в яку влучила ракета, дістали тіло ще одного загиблого чоловіка.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що російські окупанти, імовірно, вдарили по лікарні керованими ракетами С-300 або С-400.

Обстріл окупантів прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, від влучання російських боєприпасів загинула одна людина, ще 15 поранено.

«Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», – повідомив Володимир Зеленський.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу лікарні постраждало 16 людей. «За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення. Кількість потерпілих встановлюється. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

На відео та світлинах видно, як медичний заклад знищений, ракета, імовірно, залетіла всередину будівлі. Від вибуху зруйнувалися стіни та підлога, а також вибило вікна.

Від вибуху пошкоджено автомобілі, які стояли поруч з лікарнею. У двох будівлях зайнялась пожежа, постраждав житловий район. На місці події працюють рятувальні служби.

За даними очевидців, передає «Суспільне», основний удар прийшовся по ветеринарній клініці. Зі зруйнованої будівлі ветклініки лікарі виносили обгорілих тварин, повідомляють місцеві мешканці. Триває гасіння вогню та рятувально-пошукові роботи.