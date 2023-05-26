Знищений російський безпілотник

У ніч на п’ятницю, 26 травня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 дрон-камікадзе. Українські сили протиповітряної оборони знищили 10 крилатих ракет, 23 БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 та два розвідувальних безпілотники ворога. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил.

«Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня. Цього разу ворог змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

У зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» знищено:

10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

23 ударних дрони Shahed-136/131;

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Мерлін-ВР».

Зафіксовано влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Детальну інформацію щодо наслідків повідомляють місцеві військові адміністрації.