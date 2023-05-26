Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не робота сил ППО

У ніч на п’ятницю, 26 травня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія гучних вибухів. Внаслідок російської атаки понівечено приватні будинки, заправну станцію та місцеве підприємство, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Зокрема, у приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники загасили.

Внаслідок атаки зруйнована заправка, постраждав її працівник. Повідомляється, що йому надали меддопомогу, чоловік лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Дніпропетровської ОВА

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється. Ворог також обстрілював Нікопольщину та обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.

Дніпропетровської ОВА

«Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО. Попередньо тільки військові з ПК «Схід» цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «Шахедів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпро останнім часом часто зазнають атак російських ракет, а також дронів-камікадзе. Востаннє вибухи у Дніпрі лунали у понеділок, 22 травня. Тоді російські війська вночі випустили по Дніпропетровській області понад 20 ракет і дронів.