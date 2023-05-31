На Дніпропетровщині через ворожий обстріл поранений восьмирічний хлопчик, а на Херсонщині 3-річна дівчинка зазнала поранення у голову. Росіяни повідомляють про атаку безпілотників на два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї, а також підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ.

ZAXID.NET підсумовує 462 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстрілювали Херсонську та Дніпропетровську області, унаслідок чого постраждали діти. Вдень 31 травня російські військові атакували Херсонщину, через що трирічна дитина зазнала поранення у голову. Ворог також атакував дронами дві громади на Дніпропетровщині, постраждав восьмирічний хлопчик.

Тим часом у Росії нова бавовна. Росіяни повідомили про атаку безпілотників на два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї. Губернатор Бєлгородської області РФ також заявляв про нові обстріли.

Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ. Росіяни заявили, що ця ділянка «танконебезпечна», і що вони бояться просування українців на свою територію.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 207 910 військових. Також було знищено: