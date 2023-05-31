Підсумки 462 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
На Дніпропетровщині через ворожий обстріл поранений восьмирічний хлопчик, а на Херсонщині 3-річна дівчинка зазнала поранення у голову. Росіяни повідомляють про атаку безпілотників на два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї, а також підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ.
ZAXID.NET підсумовує 462 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстрілювали Херсонську та Дніпропетровську області, унаслідок чого постраждали діти. Вдень 31 травня російські військові атакували Херсонщину, через що трирічна дитина зазнала поранення у голову. Ворог також атакував дронами дві громади на Дніпропетровщині, постраждав восьмирічний хлопчик.
Тим часом у Росії нова бавовна. Росіяни повідомили про атаку безпілотників на два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї. Губернатор Бєлгородської області РФ також заявляв про нові обстріли.
Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та РФ. Росіяни заявили, що ця ділянка «танконебезпечна», і що вони бояться просування українців на свою територію.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 31 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 207 910 військових. Також було знищено:
- танків – 3802 (+0);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7472 (+3);
- артилерійських систем – 3450 (+15);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 575 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 333 (+1);
- літаків – 313 (+0);
- гелікоптерів – 298 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32);
- крилатих ракет – 1107 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6230 (+11);
- спеціальної техніки – 454 (+0).