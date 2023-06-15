Росіяни вдарили ракетами по Одесі – щонайменше троє загиблих та понад 10 поранених, а також по Краматорську і Костянтинівці, де також є жертви серед цивільних. Окупанти залишили кілька блокпостів у Пологах на Запоріжжі, також ЗСУ знищили під Сватовим місце, з якого росіяни запускали безпілотники.

ZAXID.NET підсумовує 477 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Упродовж доби російські війська нанесли5 ракетних ударів по території України, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім цього, армія РФ нанесла понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ. Унаслідок обстрілів є загиблі і поранені серед цивільних, пошкоджені промислові об’єкти в Кривому Розі, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Ворог зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. На Сіверському, Слобожанському та Куп’янському напрямках противник завдав авіаційних ударів по кількох громадах

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по низці громад.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також захисники знищили 20 іранських ударних БПЛА Shahed, а також БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 217 330 військових. Також було знищено: