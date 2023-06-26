ЗСУ повернули під контроль України Рівнопіль на Донеччині, яке більше року було в окупації. Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, влучивши по приватному підприємству – є жертви. Ворожі війська також обстріляли музичну школу у Білозерці на Херсонщині, а також атакували ракетами та дронами Одещину.

ZAXID.NET підсумовує 488 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У понеділок, 26 червня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, влучивши по приватному підприємству. Відомо про двох загиблих. Росіяни також обстріляли музичну школу у Білозерці на Херсонщині, є поранена.

Уночі російські війська атакували південь України. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Ще дві ракети і чотири безпілотники були збиті над областю. Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

ЗСУ повернули під контроль України Рівнопіль, що розташований на стику Донецької та Запорізької областей. Селище Волноваського району було в окупації з березня 2022.

Українські війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 26 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 225580 військових. Також було знищено: