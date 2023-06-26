Підсумки 488 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
ЗСУ повернули під контроль України Рівнопіль на Донеччині, яке більше року було в окупації. Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, влучивши по приватному підприємству – є жертви. Ворожі війська також обстріляли музичну школу у Білозерці на Херсонщині, а також атакували ракетами та дронами Одещину.
ZAXID.NET підсумовує 488 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У понеділок, 26 червня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, влучивши по приватному підприємству. Відомо про двох загиблих. Росіяни також обстріляли музичну школу у Білозерці на Херсонщині, є поранена.
Уночі російські війська атакували південь України. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Ще дві ракети і чотири безпілотники були збиті над областю. Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.
ЗСУ повернули під контроль України Рівнопіль, що розташований на стику Донецької та Запорізької областей. Селище Волноваського району було в окупації з березня 2022.
Українські війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 26 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 225580 військових. Також було знищено:
- танків – 4031 (+1);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7820 (+14);
- артилерійських систем – 4055 (+21);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 624 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 385 (+0);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 308 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10);
- крилатих ракет – 1259 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6751 (+16);
- спеціальної техніки – 557 (+5).