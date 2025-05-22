Перерахунок пенсій відбудеться автоматично

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в червні працюючі пенсіонери нарешті отримають збільшені пенсії та доплату за два місяці – від квітня. Проте це не єдина категорія пенсіонерів, на яку в червні чекає доплата.

У кого зростуть пенсії в червні

У червні на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, яким впродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Вікові доплати нараховуються автоматично, проте лише тим, чия пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Розмір вікових доплат у червні

Люди, яким в травні виповниться 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на такі доплати:

від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Для того, щоб отримувати доплату за віком до пенсії, не потрібно нікуди звертатися – перерахунок відбудеться автоматично.