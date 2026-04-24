Під час обміну полоненими звільнили 193 захисники

Під час обміну полоненими 24 квітня звільнили військовослужбовця, жителя Буковини Ігоря Беренчана. Він повернувся в Україну після 3,5 років російського полону. Разом з іншими полоненими українськими захисниками буковинець утримувався у Чечні, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Ігор Беренчан – мешканець села Михайлівка Глибоцької громади. Захисник служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді медиком. У полон потрапив у селі Берестове на Бахмутському напрямку у 27 років. Відтоді 3,5 роки провів на чужині, повідомив голова Глибоки Григорій Ванзуряк.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі зазначив, що всі звільнені військові утримувалися в Чеченській Республіці, а робота над їхнім поверненням тривала кілька років. Ще один зі звільнених офіційно вважався зниклим безвісти.

З полону вдалося повернути представників територіальної оборони, мотопіхоти, штурмових, танкових і механізованих військ, а також морської піхоти. Є звільнені й з Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального транспорту. Найстаршому зі звільнених — 59 років, наймолодшому — 23.