Після інциденту з журналістом «Слідство.Інфо» Євгенієм Шульгатом начальника Солом'янського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві перевели на інше місце служби. Про це пише «Українська правда» з посиланням на відповідь Генштабу у вівторок, 9 квітня.

Відповідний наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальника Соломʼянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після інциденту з журналістом «Слідство.Інфо» переведено на інше місце служби», – зазначено у коментарі Генштабу.

Зазначається, що керівник ТЦК працюватиме на нижчій посаді одного з бойових підрозділів ЗСУ. Таке рішення командування ухвалило після того, як вивчило всі обставини справи.

«Збройні сили України у своїй діяльності дотримуються принципів відкритості та прозорості і наголошують на важливості спільної роботи медіа та громадськості щодо захисту прав і свобод кожного громадянина України», – наголосили в Генштабі.

Як інформував ZAXID.NET, журналісти «Слідство.Інфо» 4 квітня 2024 року опублікували розслідування про статки голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти виявили, що дружина посадовця, Юлія Вітюк, після призначення свого чоловіка почала заробляти мільйони гривень як ФОП надаючи юридичні послуги. Однак уточнювати джерела своїх доходів жінка відмовилась.

Вже 6 квітня журналісти повідомили, що під підготовки журналістом Євгеном Шульгатом розслідування про статки Вітюків, його зупинили в ТРЦ для вручення повістки. Працівники ТЦК знали Шульгата в обличчя, а після його запитання, чи не пов’язане вручення повістки з розслідуванням про СБУ, пішли, зафіксувавши відмову від повістки.

Отримавши відео з камер спостереження ТРЦ, журналісти виявили, що військовослужбовці зайшли до центру разом з чоловіком, одягненим у цивільне, який давав їм вказівки. Як виявилось, співрозмовником працівникам ТЦК може бути Олексій Біленко – співробітник СБУ, наближений до Іллі Вітюка. Сам Олексій Біленко не відповів на дзвінки розслідувачів, а згодом заблокував журналістів у месенджерах.

Після розголосу 8 квітня Офісу Генпрокурора повідомив, що за фактом переслідування журналіста відкрили кримінальне провадження. Кваліфікація порушення – ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою) та ч. 3 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності).

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що голову департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо». Крім того, голова СБУ Василь Малюк перевів Іллю Вітюка на службу у бойовий підрозділ.