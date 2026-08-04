Інцидент стався на вул. Тролейбусній

У вівторок, 4 серпня, біля багатоквартирного будинку в Івано-Франківську перехожі виявили чоловіка без ознак життя. Він міг випасти з четвертого поверху.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про інцидент на вул. Тролейбусній надійшло на «102» о 6:15.

«На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, працівники інших служб поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Медики констатували смерть чоловіка 1996 року народження, який проживав у цьому будинку», – зазначили правоохоронці.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що чоловік, ймовірно, випав із вікна квартири на четвертому поверсі. На момент прибуття правоохоронців вікно було відчинене. Щоб встановити всі обставини і причини події, опитують свідків.

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