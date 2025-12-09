Лідія Томашевська очолює Іваничівську селищну раду з грудня 2020 року

У вівторок, 9 грудня, під час засідання сесії Іваничівської селищної ради депутати одноголосно висловили недовіру голові громади Лідії Томашевській. Посадовицю відсторонили від виконання обовʼязків після скандалу через відсутність опалення у місцевих дитсадку, бібліотеці, ліцеї та музичній школі. Про це повідомляє видання «БУГ».

Голосування проводили таємно, і всі 15 депутатів проголосували «за». Висловлення недовіри – це механізм, який дозволяє депутатам достроково усунути голову громади у разі втрати довіри. Після ухваленого рішення обов’язки селищної голови тимчасово виконуватиме секретарка ради Наталія Мазурок – до проведення наступних місцевих виборів.

Напередодні засідання депутатський мандат також склала заступниця Лідії Томашевської Оксана Рубан, якій раніше доручали скликання й організацію роботи виконкому.

Це була друга спроба усунути Лідію Томашевську. Під час першого голосування 25 листопада троє депутатів утрималися, тож рішення тоді не ухвалили.

За даними видання, останнім часом депутати були змушені самостійно розв’язувати питання, які мала виконувати голова та її команда. Зокрема, саме депутати та секретар ради організували запуск опалення в громаді, поки Лідія Томашевська та її заступниця перебували на лікарняному.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2025 року в Іваничах без опалення залишалися дитячий садок, бібліотека, ліцей і музична школа. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо посадовців Іваничівської селищної ради.

Лідія Томашевська народилася 28 жовтня 1962 року в місті Коркіно Челябінської області, з 1970 року проживає в Україні. Закінчила Львівський медичний інститут, а згодом – магістратуру з державного управління в НАДУ. Працювала в Іваничівській ЦРЛ, де пройшла шлях від завкабінету статистики до головної лікарки (1999–2011). У 2011 році очолила Іваничівську РДА. Має тривалий досвід депутатської роботи: обиралася до Волинської обласної та Іваничівської районної рад. Лідія Томашевська стала головою Іваничівської селищної ради 1 грудня 2020 року.