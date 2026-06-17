вул. Городоцька, 61

Верховний Суд остаточно відмовив співзасновниці ТОВ «Піцца-Пронто» Анні Микитин у спорі з Львівською міськрадою щодо нежитлового приміщення на вул. Городоцькій, 61. Про те, що суд залишив приміщення у комунальній власності повідомило Управління комунальної власності ЛМР, у середу, 17 червня.

Судова тяганина тривала з 2017 року. Позивачка Анна Микитин вимагала скасувати реєстрацію права комунальної власності Львова на приміщення площею 57,4 м² на вул. Городоцькій, 61, де працювало кафе «Піцца-Пронто».

Під час розгляду справи зʼясували, що ще у 1992 році підприємство «Гарячі бутерброди», правонаступником якого стало ТОВ СП «Піцца-Пронто», отримало у користування приміщення на вул. Городоцькій, 61.

Суди врахували результати попередніх процесів, у яких уже було встановлено, що «Піцца-Пронто» користувалося приміщенням як орендар, а не як власник. Крім того, раніше суди підтвердили законність рішення виконкому Львівської міськради про оформлення цього майна у комунальну власність.

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У листопаді 2024 року Галицький районний суд Львова відмовив у задоволенні позову. У червні 2025 року це рішення залишив без змін Львівський апеляційний суд.

Розглянувши касаційну скаргу, Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій. Судді зазначили, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували право власності «Піцца-Пронто» на приміщення на вул. Городоцькій, 61.

У результаті 10 червня Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій – без змін. Постанова оскарженню не підлягає.

Спільне українсько-американське ТОВ «Піцца-Пронто» зареєстроване у 1992 році. Власниками підприємства в бізнес-аналітичній системі YouControl зазначаються американець Орест-Андрій Єйна та українка Анна Микитин.

Нагадаємо, що у 2017 році ТОВ «Піцца-Пронто» примусово виселили з орендованого ними приміщення на вулиці Городоцькій, 61 у Львові. Тоді ж Анна Микитин відмовилася добровільно залишати приміщення та вдарила працівника управління комунальної власності.