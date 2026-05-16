Погоду визначатиме проходження атмосферного фронту з південного сходу

У неділю, 17 травня, у Львові та області синоптики прогнозують грози та оголосили перший рівень небезпечності. Детальний прогноз розповіли у львівському гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі, 17 травня погоду визначатиме проходження атмосферного фронту з південного сходу.

Прогноз для Львівської області: у неділю, 17 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі 7–12°С тепла, вдень 19–24°С тепла.

Прогноз для Львова: у неділю, 17 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–11°С тепла, вдень 21–23°С тепла.

