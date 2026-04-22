Синоптики попереджають про сильні пориви вітру

У четвер, 23 квітня, у Львові та Львівській області буде холодна ніч, але вдень температура повітря становитиме близько 15°С тепла. Синоптики львівського гідрометцентру попереджають про сильні пориви вітру.

Як вказано у прогнозі, 23 квітня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0–2°С; вдень 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: температура вночі 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту заморозок 0–2°С; вдень 13–15°С тепла. Вранці та вдень можливі сильні пориви вітру 15–20 м/с.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода у Львові та області до 25 квітня.