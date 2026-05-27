У Львові та Львівській області буде прохолодна погода

У четвер, 28 травня, у Львові та Львівській області буде прохолодна погода із поривчастим вітром, а місцями можлива гроза. Синоптики Львівського гідрометцентру повідомили детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі, 28 травня погоду визначатиме тилова частина циклону над Східно-Європейською рівниною.

Прогноз для Львівської області: у четвер, 28 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 4–9°С, вдень – 15–20°С тепла.

Прогноз для Львова: у четвер, 28 травня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 5–7°С, вдень – 17–19°С тепла.

