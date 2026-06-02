3 червня буде короткочасний дощ та гроза

У середу, 3 червня, у Львові та області трішки потепліє, але вдень буде хмарна погода із дощами. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 3 червня погоду визначатиме вплив та проходження вдень атмосферних фронтів з південного заходу.

Прогноз для Львівської області: у середу, 3 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів. Вдень – короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці – туман. Вітер південно-східний, вночі – 3–8 м/с, вдень – 7–12 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: у середу, 3 червня, буде хмарно з проясненнями. Температура вночі – 10–12°С, вдень – 23–25°С тепла. Вночі та вранці – туман видимістю 200–500 м. Вдень прогнозується гроза.

