Температура вночі сягатиме 0 - 2 °С

Синоптики повідомили прогноз погоди у Львові та області на 27 вересня – попереджають про сильні заморозки вночі та вранці.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 27 вересня львівʼян очікує сильний заморозок вночі 0-2°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Зранку буде слабкий туман, а вдень – мінлива хмарність, проте без опадів. Температура вдень сягатиме +14-19°С.

По Львівській області вночі буде холодніше, адже прогнозують заморозок 0-5°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вранці та вдень буде слабкий туман, а впродовж дня мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється до +15-17°С.

У неділю, 28 вересня, у Львові та області прогнозують помірно теплу погоду без опадів, лише в другій половині дня місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі знизиться до заморозків, а денна сягатиме до +19°С.