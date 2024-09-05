Водій BMW 525 отримав штраф після відео у TikTok

У Львові 26-річний водій BMW 525 зняв на відео та виклав у соцмережу TikTok свою їзду з грубим порушенням правил дорожнього руху на вул. Городоцькій. У результаті він отримав штраф в розмірі 680 грн.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, поліцейські виявили в соцмережі відео, на якому порушник їде смугою для громадського транспорту на вул. Городоцькій у бік до центру міста, при цьому не виконуючи вимоги жодного світлофора. Судячи з відео, чоловік свідомо порушував – їхав на червоні сигнали світлофорів та смугою громадського транспорту. Він похвалився, що таким чином спішив по машину, «яку не буде купувати».

«Керманича автомобіля BMW 525 знайшли і викликали в наше управління для оформлення адміністративних матеріалів. 26-річний львівʼянин прийшов та отримав штраф», – розповіли в поліції.

У патрульній поліції уточнили ZAXID.NET, що порушник отримав об’єднану постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофора та рух смугою громадського транспорту у розмірі 680 грн.