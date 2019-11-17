Поліцейські шукають водія, який збив 31-річного пішохода у Городоцькому районі та втік

Неподалік села Поріччя у Городоцькому районі, що на трасі Львів-Самбір, 16 листопада близько 20:45 невідомий автомобіль збив пішохода та втік з місця події. Про це повідомила прес-служба ГУНП у Львівській області.

За попередньою інформацією, невідомий водій за кермом невстановленого автомобіля наїхав на пішохода – 31-річного мешканця Пустомитівського району. Після чого водій втік з місця події.

Унаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, зокрема, переломи, та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців дорожньо-транспортної пригоди.