У 2025 році Юрій Лемак заробив в поліції 548 тис. грн

Старший оперуповноважений Хустського районного управління поліції Юрій Лемак задекларував понад 1,5 млн грн виграшу від букмекерської компанії «Фавбет». Про це стало відомо з виправленої декларації посадовця, поданої 31 березня.

У 2025 році Юрій Лемак заробив в поліції 548 тис. грн та отримав 28 тис. грн субсидії. Разом з батьками він володіє будинком із землею у селі Кошельово Хустського району. Посадовець задекларував 1,2 млн грн готівкою і вказав, що виграв в букмекерів 1,55 млн грн.

Водночас Юрій Лемак не задекларував доходів і майна своєї дружини Андріани, яка працює головною спеціалісткою відділу документального забезпечення Хустського районного суду. Зокрема, вона є власницею Opel Insignia, купленого у 2025 році за 200 тис. грн, а Юрій Лемак має право ним користуватися.

У коментарі «Слідства.Інфо» посадовець розповів, що не вказував автомобіль дружини, адже практично ним не користується.

«Автомобіль її. Вона мене, можна сказати, на роботу підвозить, автомобіль забирає. Дружина його вказувала як свою власність, а у мене автомобіля немає», – сказав Юрій Лемак.

Правоохоронець також пояснив, що не вказував у своїй декларації будинок, в якому проживає, адже він належить родині дружини і, за його словами, вони з Андріаною Лемак живуть то у його, то у її батьків.

Додамо, у деклараціях має зазначатись інформація про усе майно та доходи членів сімей суб’єкта декларування. На думку юриста Центру протидії корупції Олексія Бойка, відмінності у деклараціях подружжя Лемаків свідчать більше про незнання законодавства і правил декларування, аніж про навмисне приховування майна.