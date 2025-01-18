Підозрюваних викрили на переправлення жителя Київщини

Мешканці Івано-Франківщини налагодили нелегальний канал переправлення чоловіків з України в Румунію та Угорщину. З кожного клієнта вони брали щонайменше 10 тисяч доларів. Прикордонники, слідчі та міграційна поліція провели 10 обшуків за адресами підозрюваних у кримінальному провадженні у Києві, Івано-Франківську, Рахівському й Хустському районах Закарпаття, Надвірнянському районі Івано-Франківської області, а також Вижницького району Чернівецької області.

«Оперативники Мукачівського загону встановили, що у кінці грудня 2024 року цим каналом організатори намагалися нелегально переправити в Румунію жителя Київщини. Правоохоронцям вдалось задокументувати передачу 10 тисяч доларів та затримати двох організаторів злочинного каналу і їхнього спільника», – повідомили 18 січня у Держприкордонслужбі України.

Під час слідства вдалось встановити адреси перебування та проживання й інших учасників злочинного угруповання. Обшуки виявили докази протиправної діяльності: електронні носії інформації, радіостанції, біноклі, безпілотник, транспортні засоби, блокнот із чорновими записами підозрюваних, мобільні телефони та значні суми грошей у різній валюті. Поки що підозру за ч.3 ст. 332 ККУ оголосили двом чоловікам. Їм загрожує позбавлення волі від семи до дев’яти років.

Водночас поліція повідомляє про 270 обшуків у ще одній справі переправлення ухилянтів, під час яких викрили десятки злочинних схем у 19 регіонах. Серед зловмисників – переважно приватні підприємці, які вносили втікачів у систему «Шлях», а також ділки, які переправляли чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.