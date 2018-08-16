Поліція розшукує очевидців ДТП в Жидачеві, де водій-утікач збив підлітка

Поліція Жидачівського району розшукує водія, який збив 17-річного хлопця і втік з місця пригоди. Очевидців просять зголоситися у відділок.

ДТП трапилася 15 серпня о 3:20 на вулиці Данила Галицького у місті Жидачів.

«Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 17-річного мешканця Жидачівського району, після чого поїхав з місця події», ‒ розповіли в обласній поліції.

Хлопець потрапив в реанімаційне відділення. У нього відкрита черепно-мозкова травма, політравма, забій головного мозку та грудної клітки, тупа травма живота, травматичний шок другого ступеня.

Правоохоронці розшукують водія-втікача та встановлюють автомобіль, яким він вчинив ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Очевидців автопригоди просять зголоситися у найближчий відділ поліції.