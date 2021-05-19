Анна Кінаш проживає на вул. Роксоляни, що на Левандівці

Нацполіція Львівщини оголосила в розшук 13-річну Анну Кінаш, про зникнення якої повідомили її батьки. Усіх, хто має будь-яку інформацію про її місцеперебування, просять звертатись до поліції.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції, про зникнення Анни Кінаш повідомили її батьки у середу, 19 травня. Вона пішла з дому та не виходить на зв'язок з рідними. Відомо, що дівчинка проживає на вул. Роксоляни, що на Левандівці.

Прикмети дівчинки: зріст 159 см, худорлява, волосся русе середньої довжини. Була одягнена у рожеву олімпійку з чорними вставками на рукавах, чорні штани у білу крапку, взута у білі кросівки.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Анни Кінаш, просять телефонувати на оперативну лінію поліції 102.