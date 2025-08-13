Генпрокурор Угорщини наказав розпочати розслідування щодо обставин смерті закарпатця

Головний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь наказав порушити кримінальну справу щодо смерті закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня, який помер через кілька тижнів після мобілізації. Про це у середу, 13 серпня, повідомив угорський новинний сайт Index, передає «Радіо Свобода»

За словами речниці угорської прокуратури Каталін Серфозьо, до поліції надійшла заява, у якій стверджувалось, що «невідомі вербувальники в Україні напали на чоловіка угорської національності», а 6 липня 2025 року він помер, ймовірно, внаслідок знущань. За даними Index, брат померлого стверджує, що Йосипа Шебештеня побили у лісі співробітники ТЦК під час мобілізації.

«Наразі цей акт підпадає для оголошення підозри у вчиненні злочину ненавмисного вбивства», – заявила Каталін Серфозьо.

Нагадаємо, 10 липня посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського міністерства закордонних справ через смерть жителя Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня. Угорщина заявила, що Йосип Шебештень помер внаслідок травм, які йому нібито завдали працівники ТЦК.

Пізніше того ж дня подію прокоментували Сухопутні війська ЗСУ. Там повідомили, що Йосип Шебештень був громадянином України і його мобілізація була законною. Однак 18 червня чоловік пішов у СЗЧ, а 24 червня звернувся по медичну допомогу. Військові наголосили, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, Шебештень помер 6 липня через тромбоемболію легеневої артерії. Крім того, на тілі загиблого не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство.

6 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Державне бюро розслідувань України у нібито відмові розслідувати смерть Йосипа Шебештеня через брак доказів. За словами Сійярто, таким чином українська влада фактично визнала, що в державі відбувається «примусовий призов, що передбачає жорстоке побиття і навіть побиття до смерті». 7 серпня ДБР спростувало заяву Петера Сійярто.