Поліція відкрила справу через смерть військового в міській лікарні Києва
Побратими загиблого стверджують, що він помер унаслідок побиття
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У одній із лікарень Солом’янського району помер військовослужбовець, який лікувався в медзакладі після поранення на фронті. Поліція відкрила справу про умисне вбивство та неналежне виконання обовʼязків медиками, а знайомі й побратими загиблого стверджують, що він помер через побиття та недбалість лікарів.
19 липня прес-служба поліції Києва повідомила, що 17 липня у одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річний військовий. Він лікувався в медзакладі з 30 червня після поранення на фронті.
«16 липня близько півночі друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, знайшов побратима на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу», – йдеться в повідомленні поліції.
За фактом смерті правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ. Триває судово-медична експертиза.
У поліції не розголошують особистих даних загиблого, втім його знайомі в соцмережах повідомили, що йдеться про бійця 95 ОДШБр Вадима з позивним «Фізрук», який служив добровольцем. Він помер у Київській міській клінічній лікарні №4.
«Чотири години він лежав і вмирав на вулиці і ніхто нічого не зробив щоб йому допомогти! Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні, де замість того, щоб покласти у відділ реанімації, прив'язали його до ліжка», – повідомила знайома Вадима Аліна Іцелєва.