Військовий проходив лікування в столичному медзакладі після поранення на фронті

У одній із лікарень Солом’янського району помер військовослужбовець, який лікувався в медзакладі після поранення на фронті. Поліція відкрила справу про умисне вбивство та неналежне виконання обовʼязків медиками, а знайомі й побратими загиблого стверджують, що він помер через побиття та недбалість лікарів.

19 липня прес-служба поліції Києва повідомила, що 17 липня у одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річний військовий. Він лікувався в медзакладі з 30 червня після поранення на фронті.

​«16 липня близько півночі друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, знайшов побратима на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу», – йдеться в повідомленні поліції.

Муніципальна охорона та медики доправили військового в палату, а згодом його перевели в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, він помер. На місце інциденту викликали поліцію, слідчі опитали медиків, охоронців, вилучили відео з камер спостереження та обстежили бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

За фактом смерті правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ та ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ. Триває судово-медична експертиза.

У поліції не розголошують особистих даних загиблого, втім його знайомі в соцмережах повідомили, що йдеться про бійця 95 ОДШБр ​Вадима з позивним «Фізрук», який служив добровольцем. Він помер у Київській міській клінічній лікарні №4.

«Чотири години він лежав і вмирав на вулиці і ніхто нічого не зробив щоб йому допомогти! Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу. І тільки тоді Вадима занесли до приміщення той самої лікарні, де замість того, щоб покласти у відділ реанімації, прив'язали його до ліжка», – повідомила знайома Вадима Аліна Іцелєва.