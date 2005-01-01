Поліція встановила особу викрадача туристичного автобуса у Жидачеві

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 16:051800

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Поліція встановила особу викрадача туристичного автобуса у Жидачеві
фото Нацполіції
Водій не впорався з керуванням, вдарився в дерево і покинув автобус на околиці міста

Поліцейські встановили особу чоловіка, який 5 березня викрав у Жидачеві туристичний автобус. За незаконне заволодіння транспортним засобом йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За інформацією поліції Львівської області, 29-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побачив автобус із увімкненим двигуном і вирішив покататися. Не впоравшись з керуванням, він в’їхав у дерево, залишив автобус на околиці міста і втік.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, вночі 5 березня у Жидачеві на Львівщині невідомий зловмисник викрав автобус Scania 113, який належить одній з виробничих компаній.

Досудове розслідування триває.

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У Жидачеві вкрали туристичний автобус Scania ZAXID.NET
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