Під час затримання у зловмисника вилучили автомат з магазинами та набоями

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по будівлі ТЦК та СП у Летичеві. Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Про це у четвер, 18 червня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельницької області.

Інцидент стався в середу, 17 червня, близько 21:00. До поліції надійшло повідомлення про постріли в селищі Летичів. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

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За даними слідства, невідомий прийшов до місцевої будівлі ТЦК, дістав із рюкзака автоматичну зброю та здійснив кілька пострілів у напрямку установи. Після цього він утік. Унаслідок події ніхто не постраждав.

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Згодом правоохоронці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який перебував напідпитку. У нього вилучили автомат, два магазини та 55 набоїв. Відомо, що чоловік зареєстрував зброю.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.