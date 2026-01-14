Інцидент стався у селі Новиця Калуського району

У селі Новиця Калуського району затримали підозрюваного у підпалі Fiat Doblo. 19-річному мешканцеві Калуша загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у середу, 14 січня, інцидент стався вночі 11 січня. Прикарпатець вирішив зігрітися у припаркованому на узбіччі автомобілі. Розбивши вікно, він проник всередину, а згодом за допомогою запальнички підпалив салон автівки.

«Унаслідок пожежі автомобіль повністю знищено. Підозрюваний отримав тілесні ушкодження», – розповіли правоохоронці.

Прикарпатця арештували з правом внесення застави. За умисне підпал майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.