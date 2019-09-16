Політв'язень Володимир Балух розповів про тортури у російських СІЗО та колоніях

Після повернення до України Балуха відправили в лікарню

Звільнений з незаконного увʼязнення в Росії українець Володимир Балух розповів, що його катували з перших днів перебування у СІЗО і тортури продовжувалися у колоніях міст Твері та Торжка, де він відбував покарання.

Як інформує «Громадське», відео з розповіддю про тортури показали на першій після звільнення прес-конференції Балуха.

За його словами, одразу після прибуття у колонію в Торжку його побили працівники установи.

«Їх було багато, людей 10. Я обличчям до стіни стояв, стверджувати не буду, хто саме бив ... Садили на шпагат, били по ногах, в області печінки, в області нирок», — розповів Балух.

Також він розповів, що його перший раз відправили в штрафний ізолятор через те, що він привітався з начальником колонії.

За його словами, у СІЗО Твері до нього застосовувалося особливо «жорстке фізичне насильство»: «Це були тортури з погрозами сексуальної наруги... і було побиття, наволочка на голову, поливання водою, биття по всіх частинах тіла, шокер, по п'ятах, по ногах, по вухах. І загрози сексуального насильства».



Звільнений політв’язень зазначив, що планує судитися з Росією.

«Мені принципово покарати державу за її дії принаймні фінансово. Зрозуміло, що вплинути на духовність я не зможу. Але першочергово не це є метою. Там перебуває багато наших хлопців», — зазначив Балух.

Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха звільнили разом із іншими 34-ма українськими бранцями повернули в Україну 7 вересня. Під час обміну утримуваними особами за формулою «35 на 35» на батьківщину повернулися також політв’язні Сенцов, Кольченко, Бекіров, Сущенко та інші, а також полонені вояки ВМСУ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Працівники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де мешкав Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили до 4 років і 11 місяців.

Захист Балуха і правозахисники стверджували, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір'ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».