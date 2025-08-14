Міністр оборони анонсував модернізацію 48 польських літаків F-16

Польща підписала зі США контракт на 3,8 млрд доларів, для модернізації поточного парку винищувачів F-16. Про це у середу, 13 серпня, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

13 серпня Косіняк-Камиш підписав контракт на комплексну модернізацію літаків F-16 на Військовому авіаційному заводі № 2 у Бидгощі. Загалом планують оновити 48 польських літаків.

«Рік тому, 13 серпня 2024 року, якщо бути точним, ми підписали величезний контракт на закупівлю вертольотів Apache AH-64 для польських збройних сил. Рік потому ми підписуємо не менш важливий контракт на модернізацію всіх 48 літаків F-16, «Яструбів», які вже 20 років служать у Збройних силах Польщі», – заявив міністр.

За його словами, нинішня версія C/D F-16 має хороші можливості, але через 20 років вони будуть недостатніми для протистояння загрозам. Оновлення стосуватиметься не лише самих літаків, а й радіолокаційних систем, засобів зв'язку, саморозпізнавання, наземної інфраструктури, тренажерів і інструкторів.

«Це величезна інвестиція, яка здійснюється з турботою про державні фінанси і завдяки платникам податків. Наша мета – щоб Польща увійшла до трійки лідерів серед країн НАТО з точки зору оперативних можливостей. Ця модернізація є кроком у цьому напрямку», – додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, наприкінці липня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв, що у 2027 році Росія може бути готова розпочати війну з країнами Європейського Союзу. Тому Польща ухвалила стратегію національної безпеки, щоб підготуватися для можливої конфронтації.