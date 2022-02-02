ПЗРК «Перун» є модернізацією польських комплексів «Гром»

Польща передасть Україні новітні переносні зенітні ракетні комплекси «Перун» (Piorun). Про це написав у своєму Twitter міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак.

За його словами, відповідне рішення напередодні ухвалила Рада міністрів.

«Хороші новини. На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси», – написав Блащак.

ПЗРК «Перун» є модернізацією польських комплексів «Гром», який виробляє компанія Mesko. В ході модернізації чутливість інфрачервоної головки самонаведення збільшили в чотири рази.

Ракета має бойову частину 1,82 кг і може вражати цілі на висоті до 4000 м і дальності до 6500 м. «Перун» може також вражати малі повірятні цілі за рахунок безконтактного підриву.