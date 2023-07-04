Польща планує створити експериментальний контрольно-пропускний пункт, на якому організують пришвидшений перетин кордону для вантажівок. На цьому КПП працюватимуть одразу і українські, і польські прикордонники і митники. Про це 4 липня повідомив член правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (ПАІТ) Гжегож Осташ під час конференції, присвяченій питанням розвитку транспортного сполучення між Україною та Польщею.

Як вказано в повідомленні прес-служби агентства, за час повномасштабного вторгнення Польща стала хабом для поставок важливих вантажів в Україну. Тож аби збільшити пропускну здатність пунктів пропуску, Польська влада пропонує запровадити експериментальний КПП, на якому польські та українські прикордонники спільно будуть проводити контроль вантажівок

За словами Гжегожа Осташа, що зараз в Україні ведуть бізнес 870 польських компаній, і Польща зацікавлена у розвитку співпраці з українським бізнесом.

«Ми збираємо пропозиції та зауваження від польського бізнесу стосовно того, як можна було б спростити ведення бізнесу в Україні. Всі пропозиції українській владі передасть урядова уповноважена з питань розвитку польсько-українського співробітництва Ядвіга Емілевич», – розповів Гжегож Осташ.

ПАІТ створила реєстр польських компаній, які планують виходити на український ринок і брати участь у програмах з відбудови країни. Наразі співпрацею з українським бізнесом зацікавились понад 2500 польських підприємств та організацій.

Нагадаємо, для пришвидшення проходження кордонів для вантажівок запровадили електронну чергу. На Львівщині скористатися е-чергою можна у пунктах пропуску Рава-Руська, Краківець та Шегині.