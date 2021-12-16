Польща з 16 грудня почала вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років. Про це повідомляє RMF24.

Щеплення робитимуть вакциною Pfizer – єдиною, яку Європейська агенція з лікарських засобів наразі схвалила для використання для цієї вікової групи. Дитина може отримати щеплення одразу після того, як їй виповнюється повних 5 років.

Уколи робитимуть з таким самим інтервалом, як для дорослих – 21 день. Дітям, які мають серйозні проблеми з імунною системою, пропонуватимуть три дози – третю підсилюючу через 28 днів після другої.

Рекомендується використовувати меншу дозу, ніж для старших груп – 10 мкг замість 30 мкг. В усьому іншому процедуру рекомендують залишати такою ж: дві дози з інтервалом 21 день.

Деякі країни Євросоюзу вже почали вакцинацію цієї групи, а в деяких її розпочнуть найближчим часом. Так, з понеділка кампанія стартувала у Чехії, також цього тижня щепити дітей 5-11 років почне Італія.