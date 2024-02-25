Поляки відновили протест на пункті пропуску, який вчора був розблокований

Близько 2400 вантажівок стоять у черзі на пункті пропуску «Зосин – Устилуг» на кордоні з Україною через поновлення блокади польскими фермерами. Про це зранку у неділю, 25 лютого, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, польські аграрії відновили протест на пункті пропуску, який вчора був розблокований. Учасники протесту водночас не блокують рух автобусів та легкових автомобілів.

За словами Демченка, по всіх напрямках сукупно станом на ранок сьогодні майже 2400 вантажівок.

«Найбільше навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» та «Ягодин». Дійсно, вчора у напрямку пункту пропуску «Устилуг» символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Загалом ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає», – розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, що у суботу, 24 лютого, у річницю початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну польські фермери призупинили страйк на пункті пропуску «Зосин – Устилуг». Біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжували обмежувати рух вантажних транспортних засобів.