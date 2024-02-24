Припинення блокади у пункті пропуску «Зосин – Устилуг» триватиме добу

У суботу, 24 лютого, у зв’язку із другими роковинами повномасштабного вторгнення, польські страйкарі тимчасово припинили блокаду пункту пропуску «Зосин», що межує з українським «Устилуг» у Волинській області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Блокаду пункту пропуску «Зосин – Устилуг» польські протестувальники припинили 24 лютого о 03:00.

«Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті пропуску здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

У ДПСУ зазначили, що біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмежувати рух вантажних транспортних засобів.

Водночас у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що на польській залізничній станції «Дорогуськ» близько 09:00 невідомі пошкодили вантажні вагони із зерном. Це вже третій випадок, коли на польсько-українському кордоні псують агропродукцію з України.

«Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію», – сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Пошкоджений вагон на польській залізничній станції «Дорогуськ»

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили акції протесту на кордоні, які переросли в маштабне перекриття доріг поблизу пунктів пропуску. Акція супроводжувалася пропутінськими банерами та висипанням українського зерна із залізничного вагона, яке прямувало транзитом через територію Польщі до Німеччини. Раніше 11 лютого польські фермери зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт.