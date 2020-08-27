Василь Шпіцер був першим мером Львова часів незалежності

На 73-му році життя помер перший мер Львова за часу незалежної України, кандидат технічних наук, політик, публіцист, письменник Василь Шпіцер. Про це повідомив його племінник Андрій Шпіцер.

«Відійшов у вічність найдорожчий для мене чоловік – Василь Шпіцер», – повідомив у четвер, 27 серпня, Андрій Шпіцер.

Василь Шпіцер народився у 1947 році у селі Нижня Лукавиця Стрийського району на Львівщині. Закінчив НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю – інженер електронної техніки, навчався в аспірантурі Московського авіаційного інституту. Працював інженером Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. Є автором та співавтором понад 50 наукових робіт, в тому числі 25 винаходів.

З початком перебудови був активним громадським діячем – делегатом установчого з'їзду та членом президії Товариства української мови імені Шевченка у Києві, делегатом установчої конференції Народного руху у Львові. Був головою Львівської обласної організації «Порозуміння».

У 1990 році обраний депутатом Львівської обласної та міської рад. У 1990–1994 роках – міським головою Львова. Саме його вважають автором ідеї збудувати в місті підземний трамвай, однак реалізувати її не вдалося.

Після цього Василь Шпіцер працював начальником управління Львівської ОДА, а 1996 року — заступником директора Дочірньої фірми «ГАЛЬ-Дженералтранс» у Києві.