Тарас Фецич довгий час лікувався від коронавірусу

У Львові помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук Тарас Фецич. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, де працював медик.

63-річний Тарас Фецич помер 20 травня. Що стало причиною смерті, наразі не відомо, втім довгий час він лікувався від коронавірусу.

«За час багаторічної праці Тарас Григорович очолив цілу епоху змін в онкологічній службі регіону, був членом правління Львівського Осередку Асоціації Хірургів України. Нажаль, важка хвороба забирає найкращих», – повідомили 20 травня у львівському осередку Асоціації хірургів України.

Тарас Фецич очолював кафедру онкології та радіології Львівського національного університету імені Данила Галицького, був заслуженим лікарем України та онкологом-хірургом вищої категорії.