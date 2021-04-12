Глава УГКЦ Святослав Шевчук у дитинстві разом з мамою та братом

У понеділок, 12 квітня, після важкої недуги на 74 році життя померла Віра Шевчук – мама глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Віра Шевчук померла у Стрию на Львівщині, де її і поховають.

12 квітня о 19:00 відбудеться парастас у церкві святих Володимира і Ольги у Стрию (вул. Григорія Коссака, 7а). Похоронні богослужіння розпочнуться завтра, 13 квітня, о 11:00, повідомляється на сайті УГКЦ.

Віра Шевчук майже все життя пропрацювала в музичній школі викладачем класу фортепіано. Розповідаючи про свою маму, Блаженніший Святослав згадує, що перші спогади були пов’язані з цим музичним інструментом.

«До нас додому приходили учні і постійно лунала музика. Навіть коли моя мама займалася справами домашніми, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано», — розповідає глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав також згадує, що мама часто брала його зі собою на роботу, бо не було з ким залишити вдома.

«І всі ті коридори, класи музичних шкіл в Стрию і Самборі, де вона працювала — то був простір, в якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоб робити уроки. Собі уявіть — урок музики. Значить, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І мама одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що я роблю. І тільки тоді, коли я все зробив, міг збиратися і йти додому», — поділився спогадами про своє дитинство Блаженніший Святослав.

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття главі УГКЦ у зв'язку зі смертю матері.

«Всією громадою міста молитовно єднаємося з Вами, Ваше Блаженство, і дякуємо Господу за дар її життя і просимо про блаженний упокій!», — йдеться у співчутті.