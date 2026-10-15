Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці, який вимагав 20 тис. доларів за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві. Про це у середу, 14 жовтня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 28 серпня під час зведення приватного будинку в Луцькому районі працівник упав із висоти та загинув. Для встановлення обставин трагедії призначили спеціальне розслідування, а його результати мав затвердити відповідальний посадовець.

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Заступник начальника управління Держпраці повідомив представниці підприємця, що комісія підготує несприятливі для її довірителя висновки. За 20 тис. доларів він пообіцяв посприяти у складанні акта, який дозволив би підприємцю уникнути відповідальності, а причиною трагедії назвати необережність самого загиблого.

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Для цього посадовець планував організувати зміну показань свідків. Подальше спілкування він запропонував вести через адвоката.

Підозрюваному інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України (вимагання неправомірної вигоди та прийняття пропозиції її надання в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади.