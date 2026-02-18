72 працівники підприємства відмовилися від ознайомлення з наказом про мобілізацію

Тисменицький районний суд скасував постанову ТЦК про накладення 34 тис. грн штрафу на т.в.о. голови правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» Михайла Городецького.

Як йдеться у рішенні суду від 13 лютого, у грудні 2025 року під час позапланової перевірки підприємства начальник відділення військового обліку ТЦК склав на посадовця протокол за неналежне оповіщення та явку в центр комплектування працівників ПАТ «Івано-Франківськцемент».

Під час судового засідання обвинувачений розповів, що підприємство видало наказ про оповіщення працівників про мобілізацію. За ним 13 працівникам вручили повістки, 72 працівники відмовилися від ознайомлення з документом, ще 18 чоловіків були у відпустці чи на лікарняному.

Водночас представник ТЦК зазначив, що посадовець не виконав свій обов’язок, адже не забезпечив доставку військовозобов’язаних до пункту збору в повному обсязі, а саме оповіщення проводили формально.

Суддя Максим Олійник ознайомився з усіма матеріалами справи, зокрема постановою про адмінправопорушення, складеною на т.в.о. голови правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» Михайла Городецького.

«У постанові не вказано дату, час та місце вчинення адміністративного правопорушення. ПАТ “Івано-Франківськцемент” зобов’язано здійснити оповіщення на 10:00 24 листопада 2025 року. Обвинувачений був виконувачем обов`язків керівника з 19 грудня по 29 грудня 2025 року. Належних доказів, що він був відповідальною особою на час необхідності забезпечення явки працівників 24 листопада 2025 року в матеріалах справи відсутні», – йдеться у рішенні суду.

Тисменицький районний суд скасував постанову про накладення 34 тис. грн штрафу на Михайла Городецького і закрив справу. Рішення можуть оскаржити.