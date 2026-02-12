Робота машиністом із бронюванням коштувала 5 тис. доларів

Прокуратура спільно з ДБР викрили корупційну схему з працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури заради бронювання. До оборудки причетні службовці регіонального відділення «Укрзалізниці» та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у четвер, 12 лютого, 42-річний посадовець ДСНС виступав посередником. У червні 2025 року до нього звернувся місцевий мешканець щодо працевлаштування знайомого на посаду, яка передбачає бронювання. Заступник начальника управління ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області за 5 тис. доларів пообіцяв посаду машиніста бульдозера в «Укрзалізниці».

«Хабар передавали двома частинами: половину – перед оформленням на роботу, а решту – після отримання броні. Посадовця ДСНС затримали на гарячому під час одержання другого траншу у 2,5 тис. доларів», – розповіли у прокуратурі.

Під час обшуків на роботі та в помешканні підозрюваного, а також в офісі Івано-Франківського регіонального відділення АТ «Українська залізниця» вилучили гроші та документацію.

Заступнику начальника управління ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області оголосили підозру в пособництві та одержанні хабаря, поєднане з вимаганням (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Посадовця арештували із правом внесення застави.