Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив дати наступних етапів послаблення карантину, запровадженого для боротьби з епідемією коронавірусу. За його словами, послаблення карантину в Польщі буде поетапним і розпочнеться з 4 травня.

Як повідомила агенція PAP, з 4 травня відкриються непродовольчі магазини, які досі були закритими – зокрема, магазини меблів та будматеріалів, а також мистецькі галереї та музеї.

З цього дня на всій території країни школярі 1-3 класів повернуться до навчання у класах, а всі решта – з 29 травня.

З 8 травня планується відкриття готелів.

З 15 травня ресторани зможуть приймати відвідувачів на відкритих майданчиках, а з 29 травня – і в приміщеннях, з заповненням не більше 50% місць. Тоді ж з 50% заповнення зможуть відкритися кінотеатри і театри.

Також з цієї дати дозволять організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, з 15 травня буде скасована вимога носити маску у громадських місцях на відкритому повітрі. У приміщенні і транспорті масковий режим зберігатиметься і надалі.

Як зазначає «Європейська правда», З 26 квітня у Польщі частково відновили очне навчання школярі 1-3 класів, також відкрилися перукарні і салони краси. З 19 квітня відкрили дитсадки, ясла та дошкільні класи.

Щоденний приріст хворих на коронавірус у Польщі продовжує знижуватися. Якщо на піку весняної хвилі реєстрували до 35 тис. заражень за добу, то за останній тиждень фіксують переважно менше 10 тис. нових хворих.