Фахівець із відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков розповів 24 Каналу, що значні повені можуть накрити Україну у кінці лютого. Причина проста – різко потепліє та активно танутиме сніг.

В Укргідрометцентрі кажуть, що вода може піднятись у басейнах річок Південний Буг й Інгул та їхніх притоках.

«За останні 10 років на річках Південний Буг та Сіверський Донець та суміжних територіях було відсутнє виражене водопілля, саме тому цього року очікуємо значний підйом води», – пояснив Ілля Перевозчиков.

У яких областях можливі повені?

Жовтий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях, адже там рівень води може вирости на 0,2–0,7 метра та утримуватись на заплавах.

Помаранчевий рівень оголосили у Кропивницькому, де є загроза часткового підтоплення житлових будинків на деяких прибережних вулицях.

Житомирська, Київська та Черкаська області можуть очікувати, що на річках суббасейну Середнього Дніпра рівень води підніметься на 0,1–0,4 метра. Ба більше, початково вода може вийти на заплаву та підтопити понижені ділянки на річці Стугна біля гідропоста Здорівка. Також може сформуватись місцевий сток і вода може накопичитись на низинах.

Зі свого боку глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що проведе засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), адже у зоні потенційного ризику в регіоні – орієнтовно 50 населених пунктів.