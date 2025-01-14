Збиті ворожі БпЛА завдали збитків у п'яти регіонах

У ніч на вівторок, 14 січня, російська армія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Збиті ворожі БпЛА завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині, повідомили Повітряні сили.

З 18:30 13 січня окупанти випустили 80 ударних дронів-камікадзе Shahed і безпілотників-імітаторів із російських Міллєрово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 21 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений», – ідеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі й майно мешканців. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Наслідки ворожої атаки на Україну

На Житомирщині уламки збитих російських БпЛА пошкодили приміщення, заправні колонки та автомобілі на АЗС. Одного постраждалого з осколковими пораненнями кінцівки доправили до лікарні, інформує очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На Черкащині уламки збитих безпілотників пошкодили п’ять вікон кількох комерційних організацій. Обстеження території Черкаського району триває. Обійшлось без постраждалих, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

На Київщині внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному із населених пунктів пошкоджено дах приватного будинку. Також збиті цілі впали за межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, розповів виконувач обов’язків голови Київської ОВА Микола Калашник.

У Богодухівському районі Харківщини уламки збитого дрона-камікадзе пошкодили житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль. До лікарні з пораненнями госпіталізували 47-річного чоловіка та 44-річну жінку.

У Чугуївському районі області внаслідок удару БпЛА пошкоджено вікна п’ятиповерхового житлового будинку, газову трубу та п’ять автомобілів. Медики діагностували гостру реакцію на стрес у двох дітей віком 1 рік і 7 місяців, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.