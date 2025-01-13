Українські захисники знищили 78 ударних БпЛА

У ніч на понеділок, 13 січня, російські війська атакували Україну 110 дронами. Сили ППО збили 78 російських безпілотників, ще 31 – локаційно втрачений. Про це повідомили Повітряні сили.

З 19:00 12 січня окупанти завдали ударів 110 ударними дронами типу Shahed та імітаційними БпЛА. За даними відомства, повітряні цілі випустили з територій Міллєрово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 13 січня українські військові підтвердили збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на території:

Полтавщини,

Сумщини,

Харківщини,

Черкащини,

Чернігівщини,

Київщини,

Дніпровщини,

Миколаївщини,

Запоріжжя,

Житомирщини,

Хмельниччини,

Донеччини.

Резульати роботи ППО у ніч на 13 січня (Візуалізація Повітряних сил)

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

«Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо, без жертв та постраждалих», – зазначили у Повітряних силах.

Наслідки дронової атаки на Україну

За інформацією очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, увечері 12 січня ворожий безпілотник влучив в приватний будинок у Запоріжжі. Двох постраждалих у середньому стані важкості госпіталізували до лікарні.

Також увечері 12 січня уламки дрона-камікадзе Shahed впали на територію оздоровчого дитячого центру, що на Сумщині. Обійшлось без постраждалих, повідомили в Сумській ОВА.

Виконувач обов’язків голови Київської ОВА Микола Калашник розповів, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та медзаклад. У будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги.

Зауважимо, на час публікації новини керівництво Житомирщини не уточнило наслідків нічної атаки на регіон.

Доповнено о 11:47. НЕК «Укренерго» повідомила, що внаслідок нічної дронової атаки – вранці застосовуються аварійні відключення у Житомирській області.