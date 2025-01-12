34 ворожі безпілотники-імітатори –​​​​​​​ локаційно втрачені

В ніч на неділю, 12 січня, сили ППО відбивали атаку російських дронів в 11 областях України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 12 січня противник атакував 94 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Курськ. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 60 дронів. Сили ППО працювали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Робота ППО 12 січня

За даними військових, через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Проте обійшлось без жертв та постраждалих.

«34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – додають у дописі.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни протягом 11 січня здійснили майже 5 тис. обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, а також один ракетний та 25 авіаційних ударів, скинувши 45 КАБів.

Нагадаємо, попередньої ночі, 11 січня, росіяни атакували Україну 74 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів.