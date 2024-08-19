Українська ППО ППО збила всі випущені росіянами БпЛА

У ніч на понеділок, 19 серпня, українська ППО збила всі 11 ударних безпілотників типу «Shahed», які Росія запускала з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram.

Ворожі БпЛА збивали у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Для цього застосовували ресурси мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи, авіацію та засоби РЕБ Повітряних сил, зазначив Олещук.

Візуалізація Повітряних сил

Нагадаємо, напередодні, 18 серпня, ворог здійснив комбіновану атаку Київщини, Полтавщини, а також Сумщини, застосувавши безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Росіяни випустили 16 повітряних цілей, 13 з яких збила ППО. Микола Олещук уточнив, що решта ракет, які не вдалося збити, не досягли бажаних цілей.